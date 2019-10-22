بيروت 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسحلّقت طائرات الاحتلال الإسرائيلية اليوم على ارتفاع متوسط في أجواء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية .وأفاد شهود عيان بأن طائرات حربية حلّقت في أجواء مخيمات عين الحلوة والمية ومية والبركسات للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا, وتابعت تحليقها فوق الأحياء السكنية في مدينة صيدا ثم اتجهت جنوبا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة .وقد كثّفت الطائرات الحربية الاسرائيلية خلال الأيام الماضية من تحليقها على ارتفاع منخفض فوق مدينة صيدا ومخيمات عين الحلوة والمية ومية والبركسات المجاورة .// انتهى //20:46ت م0242