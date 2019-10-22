الرياض 23 صفـر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي.وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وما يتصل باستمرار العراقيل الحوثية والمماطلة والتسويف في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة اليمنية، منذ توقيعه قبل أكثر من عشرة أشهر.وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى حرص حكومة بلاده والتزامها بالتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الأممي.// انتهى //20:46ت م0243