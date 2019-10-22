واشنطن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم التنسيق القائم بين البلدين بشأن الملف الإيراني.وتم خلال الاتصال تعهد الوزيرين بمواصلة العمل عن كثب عبر جدول أعمال واسع لقضايا الأمن الإقليمي والعالمي، مؤكدين عمق وقوة التحالف الأمريكي الياباني.// انتهى //20:47ت م0244