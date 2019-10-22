القريات 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساستقبل مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بمكتبه اليوم الطالب عبدالله بن خالد المشوح الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة برنامج التمكين الاجتماعي " تمكُن " التي استضافتها إدارة تعليم عنيزة خلال الفترة من 14 حتى 18 صفر 1441هـ.وهنّأ الدكتور الثبيتي الطالب الفائز ، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز ، معرباً عن شكره لكل من أسهم في تحقيقه والذي يُعدّ مفخرة للوطن .//انتهى//21:03ت م0246