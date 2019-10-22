الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بخمس لقاءات انتهت 3 منها بالفوز ،وخيّم التعادل على مباراتين.وعلى ملعبه في حائل خسر فريق الطائي أمام ضيفه نجران بهدفين دون رد سجلهما كل من عارف صالح وكارلوس إنريكي في الدقيقتين 49 و75 وتجمّد رصيد الطائي عند 16 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد نجران إلى 15 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.وفي مدينة المجمعة ,خسر المجزّل على ملعبه ووسط أنصاره بهدف دون مقابل أمام ضيفه الأنصار، سجله لاعب الأخير عيسى العمودي قبل نهاية المباراة بـ9 دقائق ، وتجمّد رصيد المجزل عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر، بينما ارتفع رصيد الأنصار إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر.وتعادل الشعلة والباطن بدون أهداف،ليرتفع رصيد الباطن إلى 16 نقطة رابعا، بفارق 5 نقاط عن الشعلة الثاني عشر في لائحة ترتيب المسابقة ، وعاد فريق جدة بـ3 نقاط من خارج ملعبه بالفوز 2-1 على مضيفه الجيل ،وسجل ثنائية جدة كل من محمد السفري وتركي الخضير في الدقيقتين 29 و45، بينما جاء هدف الجيل بواسطة اللاعب دوغلاس في الدقيقة 70 من عمر المباراة ، ليرتفع رصيد جدة إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمّد رصيد الجيل عند المركز الرابع عشر بالرصيد نفسه .وفي ختام مباريات اليوم تعادل حطين والخليج بهدف لكل منهما ، وسجل للأول اللاعب وسام وهيب في الدقيقة 89، بينما تكفل بهدف الضيوف اللاعب عبدالله الحربي في الدقيقة 70 ، ووصل رصيد الخليج إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، بينما ارتفع رصيد حطين إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر بجدول المسابقة.// انتهى //21:13ت م0247