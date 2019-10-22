محايل 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ المجاردة سعيد بن هلي بن دلبوح اجتماع المجلس المحلي في جلسته الأولى في دورته العادية الثالثه اليوم بحضور رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي وذلك بمكتب رئيس مركز خاط.وبحث الاجتماع مدى أهمية افتتاح مكتب خدمات للبلدية، ومشروع للمياه المحلاة لمركز خاط ، وإنشاء مدينة رياضية بمحافظة المجاردة.وفي ختام الجلسة شدّد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، والمراكز التابعة لها ، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، مبيناً أن الاجتماع جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الذي يحرص على تنمية جميع محافظات المنطقة وتطويرها .//انتهى //21:13ت م0248