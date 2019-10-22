الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي بفريق العدالة واصفاً إياه بالفريق المميّز لما يملكه من عناصر ممتازة.وقال العطوي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع العدالة ضمن الجولة الثامنة بعد غد الخميس: إنّ العدالة يملك خط هجوم قويا استناداً لمعدل الأهداف التي سجلها.وأكد المدرب السعودي خالد العطوي أن الاتفاق يملك لاعبين مميزين وعلى قدر المسؤولية، مشدّداً على أن الفريق سيكون حاضر تكتيكياً وذهنياً وستكون له كلمته في هذه المباراة.من جانبه، أعرب الحارس الجزائري رايس مبولحي عن ثقته في استعادة نغمة الانتصارات ، مؤكدًا أن الاتفاق فريق كبير وقادر على تجاوز الفترات الصعبة.// انتهى //21:21ت م0249