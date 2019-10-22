الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واستحتضن دولة الكويت غداً حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الـ 12، برعاية معالي وزيــــر التربية ووزير التعـليم العـالي بدولة الكويت الدكتور حامد بن محمد العازمي العزيزة ومعالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني.وأوضح الدكتور القرني أن التربويين ورجال الأعمال يؤمنون أن الاستثمار الحقيقي والأمثل هو الاستثمار في الإنسان، عادّاً العناية بالموهوبين والمتفوقين قمة هرم هذا الاستثمار، ولذا أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ضرورة العناية بالموهوبين والمتفوقين والمتألقين من الطلاب والطالبات، وفتح أبواب المنافسة أمامهم بوصفهم الأساس لمستقبلٍ بلدانهم، وعلى سواعدهم تتواصلالمسيرة ويعلو البناء ، وما جائزة التفوق الدراسي لطلاب التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب إلا وجه من وجوه هذه العناية.وأشار إلى أن هذه الجائزة التي تقام كل عام بدعم من شركة المراعي، تأتي تأكيدًا على اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي.وأكد معاليه أن هذه الجائزة تحقق الأهداف الإستراتيجية للمكتب، لاسيما وأنها تُعنى بالناشئة وتعزيز التفوق والإبداع، وتسهم في التقاء الشباب الخليجي وتواصله وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.// انتهى //21:21ت م0250