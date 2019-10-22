الخرطوم 23 صفر 1441هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، السفيرة إلهام ابراهيم محمد أحمد اليوم في الخرطوم رئيسة الفريق القُطري للأمم المتحدة منسقة المساعدات الإنسانية والممثلة المقيّمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوي سون.وبحث اللقاء دور وكالات وبرامج الأمم المتحدة في السودان في دعم وتعزيز الاستقرار للسودانيين والمجتمعات خاصة في مناطق النزاعات.وجددت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم العون للسودان ودعمه للتحول من مرحلة توفيرالمساعدات إلى إعادة الإعمار والتنمية في الإقليم.//انتهى//21:26ت م0251