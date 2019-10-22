جدة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساحتفى مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين في مقره بجدة بيوم الأغذية العالمي تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا" بإقامة عدد من الفعاليات للتعريف بأهمية الغذاء الصحي والطريقة الصحية لعمل الوجبات للأطفال .واشتملت الفعاليات على عرض فيلم تعريفي عن أنشطة الجمعية ومسابقات بين أطفال المركز وعدد من المراكز والمدارس الحكومية والخاصة كما شارك أطفال المركز مع أخصائيات التغذية بعمل بعض الوجبات الخفيفة وتوزيعها على الحضور فيما خصّص المركز ركنًا لتقديم الاستشارات في مجال التغذية .وأوضح مدير مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال المعوقين بجدة الدكتور زهير ميمني أن المعاق لديه القدرة على صناعة الحدث والإسهام في بناء الوطن، مشيرا إلى أن مشاركة المركز في الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي يهدف إلى تعزيز الوعي بالتغذية الصحيحة للأطفال .وبيّن الدكتور ميمني أن المشاركة تأتي لإبراز مواهب أطفال المركز وصقلها وخلق روح الإبداع لديهم ودمجهم في المجتمع من خلال الأعمال الثقافية والتوعوية.// انتهى //21:29ت م0252