الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسينظّم منتدى أسبار الدولي في دورته الرابعة التي ستنطلق في الفترة 4 - 6 نوفمبر المقبل بالرياض، ورشة عمل ( الدبلوماسية العامة)، التي تتناول المفاهيم الأساسية للدبلوماسية، مثل القوة الناعمة، والقوة الصلبة، والقوة الذكية، والدبلوماسية الرقمية، وكيفية توظيف القوة الناعمة للتواصل مع الشعوب الأخرى.تسلّط الورشة الضوء على نماذج لتجارب ناجحة حول العالم وأفضل الممارسات للدبلوماسية العامة، وأهميتها في ظل تزايد تأثير الرأي العام على الحكومات، وقدرة مصادر القوة الناعمة مثل الثقافة والفنون على كسب ثقة الآخر وتجاوبه، ومخاطبة المتلقي الخارجي بلغة عالمية مفهومة.وتطرح الورشة العديد من الأسئلة ومنها: السؤال عن الصورة التي ينبغي إبرازها عن المملكة، وما القيم والأصول الملموسة اللازمة لتعزيز هذه الصورة؟ وكيف يمكن الاستثمار في الدبلوماسية العامة أكثر من أي أمر آخر، وضرورة الاستثمار الجاد في القوة الناعمة.// انتهى //21:36ت م0253