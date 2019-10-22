صعـدة 23 صفـر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسقُتل وجرح 16 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم بقصف لمدفعية الجيش الوطني اليمني، في جبهة محور رازح بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن.وأكد قائد مدفعية محور رازح لـ سبتمبر نت أن مدفعية الجيش استهدفت صباح اليوم، تجمعا لمليشيا الحوثي في بني معين بمديرية رازح.وأوضح أن قصف الجيش أصاب التجمع الحوثي بدقة عالية، وذلك خلال استعداهم للتسلل إلى مواقع الجيش التي حررها يوم أمس.وبحسب قائد مدفعية محور رازح فإن القصف أسفر عن مصرع أكثر من ستة عناصر من المليشيا الحوثية، وإصابة 10 آخرين.وقال إن الخسائر التي لحقت بالحوثيين تمثل ضربة كبيرة لهم تضاف إلى سجل الضربات الموجعة التي تلاحق تجمعاتهم من وقت لآخر وعلى مختلف الجبهات.// انتهى //21:36ت م0254