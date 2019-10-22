القاهرة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واستعادل فريق مصر للمقاصة مع مضيفه وادي دجلة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.أحرز هدفي وادي دجلة مروان حمدي في الدقيقة الأولى ورجب عمران في الدقيقة 28 بينما سجل للمقاصة صلاح عاشور في الدقيقة 52 وإيدو موسيس في الدقيقة 83.وبذلك التعادل يرتفع رصيد مصر للمقاصة إلى 7 نقاط في المركز السابع، كما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 3 نقاط في المركز الخامس عشر.// انتهى //22:12ت م0256