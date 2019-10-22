البكيرية 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم في مهرجان الرمان الثالث بمركز الشيحية ، ومهرجان الإبل بمركز المدرج، وذلك من خلال الحضور الميداني والنشاط التوعوي، وتفعيل المصلى المتنقل التابع للفرع وعرض بعض المواد التوعوية عبر شاشات المصلى، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية وإهداءات على الزائرين.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل بالمهرجانات والمناسبات وفق الخطة الميدانية المرسومة التي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة والتنبيه للصلوات وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، وتفعيل المصليات المتنقلة التابعة لفرع الرئاسة ومعالجة الملحوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //22:16ت م0259