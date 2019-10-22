الخرطوم 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأعلنت لجنة الوساطة بمفاوضات السلام السودانية اليوم تعليق الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال، والجبة الثورية شهرًا لمنح الأطراف وقتًا للمشاورات.وقالت لجنة الوساطة في بيان لها: إنّ الأطراف السودانية استطاعت خلال جولة المباحثات الأولى التي انطلقت قبل أسبوعين بجوبا توقيع عدد من الوثائق المهمة.وأضاف "من بين الوثائق الموقعة إعلان وقف العدائيات، والإعلان السياسي مع الجبهة الثورية، بجانب توقيعها على اتفاق مع مجموعة الحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت ملفات التفاوض والقضايا السياسية والإنسانية".وتابع أن لجنة الوساطة "تعلن للعالم أن تحقيق السلام في السودان أصبح ممكنًا لإنهاء الحرب الطويلة، وبذلك تعلن رفع الجولة الأولى للمفاوضات إلى 21 نوفمبر المقبل لإعطاء الوقت الكافي للأطراف لتقوم بإجراء مشاوراتها اللازمة".// انتهى //22:19ت م0261