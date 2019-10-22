المدينة المنورة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسنقل وكيل محافظ خيبر مشعان بن مقبل العنزي اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- إلى ذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الرقيب عبد العالي بن مساعد الرشيدي.كما نقل وكيل محافظة خيبر تعازي أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، مشيراً إلى أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلًا الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء الأبرار، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم، عبر ذوو الشهيد "عبدالعالي الرشيدي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //22:25ت م0263