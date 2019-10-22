الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نادي الهلال بمناسبة تأهله للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019م.وقدم سموه التهنئة لمجلس إدارة النادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين وللجمهور الرياضي بمناسبة التأهل، معرباً عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم أفضل المستويات وبذل كل الجهد في مباراتي الذهاب والإياب المقبلتين لتحقيق اللقب القاري.// انتهى //22:47ت م0264