رياضي / سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ نادي الهلال بمناسبة تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019م
الثلاثاء 1441/2/23 هـ الموافق 2019/10/22 م واس
الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نادي الهلال بمناسبة تأهله للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019م.
وقدم سموه التهنئة لمجلس إدارة النادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين وللجمهور الرياضي بمناسبة التأهل، معرباً عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم أفضل المستويات وبذل كل الجهد في مباراتي الذهاب والإياب المقبلتين لتحقيق اللقب القاري.
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