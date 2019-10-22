ظهران الجنوب 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسنفذت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المستهلك داخل المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك من"حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها البلدية.وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.// انتهى //23:14ت م0265