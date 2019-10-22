الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واستأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 رغم فور السد القطري بنتيجة 4 - 2 في مباراة قوية اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض ضمن إياب الدور نصف النهائي للمسابقة .وكان فريق الهلال فاز ذهاباً بنتيجة 4-1 لتكون النتيجة 5-6 .وجاءت بداية المباراة قوية حيث شهدت تسجيل خمسة أهداف في 25 دقيقة سجل من خلالها للهلال سالم الدوسري بالدقيقة (13) والفرنسي بافيتيمبي غوميس بالدقيقة (25) ، في حين سجل للسد أكرم عفيف بالدقيقة (17 من ركلة جزاء) والكوري الجنوبي نام تاي هي بالدقيقة (19) وحسن الهيدوس بالدقيقة (20) ، وقبل نهائية المباراة بدقيقة سجل خوخي بوعلام بالدقيقة ( 93 ) .وتعد المرة السابعة التي يتأهل فيها الهلال 1992 و2000، الدور النهائي للمسابقة القارية بعد أعوام 1986 (أقيم الدور النهائي بنظام بطولة بمشاركة 4 أندية) و1987 و2014 و2017 عندما حل وصيفاً.ويلتقي الهلال في الدور النهائي المقرر في 9 و24 نوفمبر المقبل مع الفائز من نهائي شرق آسيا الذي يجمع أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغجو أيفرغراند الصيني (فاز الأول ذهابا 2-صفر ويلتقيان إيابا غداً الأربعاء).// انتهى //23:23ت م0268