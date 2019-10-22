الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسهنأ مدرب الهلال الروماني رزفان لوشيسكو الجماهير السعودية بمناسبة التأهل مؤكداً أن الفريق قدم مباراة قوية ورائعة استحق من خلالها بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد القطري بنتيجة 4 - 2.ورفض مدرب الهلال تحميل اللاعب سلمان الفرج مسؤولية الخسارة أمام السد القطري 4 - 2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ، مشيراً إلى أن الهلال كاد أن يفقد التأهل، وأرجع ذلك لعوامل نفسية أثرت على أداء اللاعبين خلال الشوط الأول وجعلتهم في وضع غير صحيح واستقبلت شباكهم 3 أهداف في 3 دقائق .وقال المدرب الروماني في مؤتمر صحافي عقب المباراة اليوم : " لن أحمل الفرج ماحدث اليوم فقد كان في الذهاب أفضل لاعب" ، مشيراً إلى أنه لن يوجه اللوم لأحد، والفريق كله قاتل واستحق التأهل.. ولدينا مشكلة بلاشك ونحن نعمل على معالجة الأخطاء قبل خوض ذهاب النهائي ، وتحقيق تطلعات الجماهير الهلالية والعمل الجاد من أجل إحراز اللقب القاري .من جانبه أكد مدرب السد تشافي هيرناديز عقب نهاية اللقاء وخروج فريقه على يد الهلال السعودي أن فريقه قدم مع الهلال مباراة قوية ورائعة ، مشيراً إلى أن فريقه كان بعيد عن العودة في النتيجة ، متمنيا التوفيق للهلال في المباراة الختامية .// انتهى //23:23ت م0269