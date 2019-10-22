الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساستقبلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلة بمدير الوحدة وليد الدوسري ، وفداً من الاتحاد العام للمصريين بالخارج مثَّله نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمي عادل حنفي ، و أمين سر الإتحاد خالد عثمان .وقدم الوفد المصري الشكر والعرفان لفريق وحدة الحماية الاجتماعية على جهودهم المبذولة تجاه الحالات من الجالية المصرية التي تم حل مشاكلهم .وشهد اللقاء تكريم مدير وحدة الحماية والمرشدة الأسرية بالوحدة مزنة الجريد على جهودها مع الحالات.يذكر أن وحدة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تقديم الحماية للمرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه ، وتستقبل بلاغات العنف الأسري عن طريق الرقم الموحد 1919 .// انتهى //23:32ت م0270