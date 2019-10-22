الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019م واسأقيمت أمس الأمسية الثالثة من "الأمسيات الشعرية" ضمن فعاليات موسم الرياض لكل من الشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي على مسرح "أبو بكر سالم" في منطقة "الرياض بوليفارد".وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً، إذ ألقى الشاعر خالد المريخي عدداً من قصائده التي تحمل رسائل هادفة، كما أدى المنشد عبدالعزيز اليامي وصلاتٍ إنشادية متنوعة .يذكر أن موسم الرياض يقدم عدداً من الأمسيات والحفلات والمسرحيات، ليضيف تنوعاً ثقافياً يتناسب مع كافة زواره، وذلك على عدد من المسارح في منطقتي "الرياض بوليفارد" و"واجهة الرياض".//انتهى//23:42ت م0271