سكاكا 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أميرمنطقة الجوف رئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم اجتماع مجلس إدارة جمعية البرالخيرية بالجوف الأول خلال الدورة الحالية.وأكد سموه في بداية الاجتماع على ضرورة تطوير أعمال الجمعية سواء من خلال زيادة وتنوع استثمارات الجمعية أو من خلال البرامج وتحويلها من توزيع المساعدات النقدية والعينية إلى بناء الإنسان وتأهيله للدخول إلى قطاع العمل والإنتاج.وصادق المجلس على التقارير المالية والاجتماعية وتم تشكيل لجان المجلس وهي لجنة المساعدات ولجنة تنمية الموارد ولجنةالتخطيط والتطوير واللجنة الإعلامية، في حين ناقش المجلس باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ اللازم حيالها.// انتهى //00:35ت م0275