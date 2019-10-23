أبوعريش 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غدًا ،محاضرتين دعويتين الاولى بعنوان "الدين المعاملة "تلقيها زهراء الأمير وذلك بجامع الخير والمحاضرة الثانية بعنوان" حب الصحابة وولائهم "تلقيها تهاني مني، وذلك بجامع قرية الخضراء الشمالية.وتأتي المحاضرتين التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن سلسلة المحاضرات والبرامج والانشطة الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .// انتهى //00:41ت م0278