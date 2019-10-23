فيفاء 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسسلم محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم، شيكات الدفعة الاولى من الدعم المقدمة للمستفيدين من برنامج "طموح" لدعم الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر الذي تنفذة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمحافظة.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاموسى هادي الفيفي، ان عدد المستفيدين الذين سلمت لهم الشيكات بلغ ١٢ مستفيداً بمبلغ اجمالي 500 الف ريال كمرحلة اولى وبتمويل من بنك التنمية الاجتماعية سعياً لدعم تلك الأسر بما يمكنهم من إيجاد الدخل المناسب لهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.//انتهى//00:41ت م0279