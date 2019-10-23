اسطنبول 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول بدور المجموعات هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه غلطة سراي التركي بهدف دون رد ، فيما حقق باريس سان جرمان الفرنسي العلامة الكاملة بفوزه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف دون رد اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويدين ريال بفوزه إلى الألماني طوني كروس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 18 من المباراة الـ100 له في المسابقة القارية العريقة.ويلتقي الفريقان في الجولة الرابعة في مدريد في 6 نوفمبر المقبل.//انتهى //00:49ت م0280