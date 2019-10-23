أثينا 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسواصل فريق بايرن ميونيخ الألماني انطلاقته القوية بفوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-2، فيما استعاد توتنهام الإنجليزي توازنه بفوزه الكبير على ضيفه النجم الأحمر الصربي 5-صفر اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط، فيما مني أولمبياكوس بالخسارة الثانية تواليا وتجمد رصيده عند نقطة واحدة وتراجع إلى المركز الأخير.وفي المباراة الثانية استعاد توتنهام، وصيف بطل النسخة الأخيرة، توازنه وحقق فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه النجم الأحمر الصربي 5-صفر.وصعد توتنهام إلى المركز الثاني برصيد اربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام النجم الأحمر.//انتهى //01:04ت م0282