تورينو 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم .ومنح ديبالا بتسجيله هدفين لفريقه وفوزه الثاني البقاء في الصدارة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تغلب اليوم على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف متأخر أيضا سجله البديل ألفارو موراتا.//انتهى //01:54ت م0284