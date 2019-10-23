العريش 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسقرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتطوراتها خلال الساعات المقبلة.وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة؛ لمواجهة الظروف الجوية الصعبة وأصدر توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.وقد شهدت محافظة شمال سيناء الليلة سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرق وموجة برد ورياح متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة.// انتهى //04:04ت م0286