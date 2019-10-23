نيويورك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض، مع تخليها عن مكاسبها الأولية بعد أن رفض المشرعون البريطانيون الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة لإقرار تشريع للمصادقة على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 39.54 نقطة، أو 0.15 %، إلى 26788.10 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 10.73 نقطة، أو 0.36 %، ليغلق عند 2995.99 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 58.69 نقطة، أو 0.72 %، إلى 8104.30 نقطة.// انتهى //04:28ت م0287