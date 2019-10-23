الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين الشريفين يبحث القضايا الأمنية والدفاعية مع وزير الدفاع الأميركيولي العهد يستعرض مجالات التعاون مع زير الدفاع الأميركيمجلس الوزراء يبارك إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال سعودي - فلسطينيأمير الرياض ونائبه يستقبلان سفير دولة الإماراتالفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج ويتسلم تقرير 911أمير جازان يشدد على أهمية الاستثمار وتحسين جودة الحياةأمير القصيم يشدد على منع الاحتطاب الجائرفيصل بن سلمان يؤكد على الاستفادة القصوى من المياه المجددةسعود بن نايف: الملك سلمان أول من أنشأ جمعية للإعاقةتركي بن محمد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابانالجبير يبحث ووزير الخارجية الفرنسي مستجدات الأوضاع الدوليةوزير الدولة للشؤون الخارجية يزور البرلمان الفرنسي ومعرض العلاالخدمة المدنية تصنف دبلومات عليا بجامعة الملك خالدوفد من الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى موريتانيا.. اليومإنشاء جمعية لمكافحة السرطان بالطائفمصر: ضبط 22 إخوانياً حاولوا إثارة الفوضىلبنان: استمرار التظاهرات بعد "تدابير الحريري"إعفاء قادة عسكريين بعد مصرع 157 متظاهراً عراقياًالحوثي يختلق أزمات الوقود لتمويل جرائمهحمدوك: ثورة السودانيين متواصلة حتى تتحقق المطالبيونكر: الاتحاد الأوروبي فعل المستحيل لضمان بريكست منظم// يتبع //06:02ت م0003