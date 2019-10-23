عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين الشريفين يبحث القضايا الأمنية والدفاعية مع وزير الدفاع الأميركي
ولي العهد يستعرض مجالات التعاون مع زير الدفاع الأميركي
مجلس الوزراء يبارك إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني
أمير الرياض ونائبه يستقبلان سفير دولة الإمارات
الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج ويتسلم تقرير 911
أمير جازان يشدد على أهمية الاستثمار وتحسين جودة الحياة
أمير القصيم يشدد على منع الاحتطاب الجائر
فيصل بن سلمان يؤكد على الاستفادة القصوى من المياه المجددة
سعود بن نايف: الملك سلمان أول من أنشأ جمعية للإعاقة
تركي بن محمد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان
الجبير يبحث ووزير الخارجية الفرنسي مستجدات الأوضاع الدولية
وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور البرلمان الفرنسي ومعرض العلا
الخدمة المدنية تصنف دبلومات عليا بجامعة الملك خالد
وفد من الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى موريتانيا.. اليوم
إنشاء جمعية لمكافحة السرطان بالطائف
مصر: ضبط 22 إخوانياً حاولوا إثارة الفوضى
لبنان: استمرار التظاهرات بعد "تدابير الحريري"
إعفاء قادة عسكريين بعد مصرع 157 متظاهراً عراقياً
الحوثي يختلق أزمات الوقود لتمويل جرائمه
حمدوك: ثورة السودانيين متواصلة حتى تتحقق المطالب
يونكر: الاتحاد الأوروبي فعل المستحيل لضمان بريكست منظم
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