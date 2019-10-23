وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الوساطة مع إيران ): الوساطة مع إيران أمر دون معنى، فإيران لا تحتاج إلى وساطات لتعيد علاقتها بالعالم الطبيعي بقدر ما تحتاج إلى تغيير سلوك وفكر وإعادة تأهيل لتصبح عضواً لن نقول نافعاً بل طبيعي له حقوق وعليه واجبات، وحسب المعطيات التي بين أيدينا فإن تغيير إيران لسلوكها أو لطريقة تفكيرها بعيد المنال كون أحد أهم المبادئ التي قام عليها النظام الإيراني إن لم يكن أهمها هو مبدأ (تصدير الثورة) ذلك المبدأ الذي عفا عليه الزمن ولم يعد ينفع حتى إيران نفسها في حقيقة الأمر، إذاً فالحديث عن وساطة بيننا وبين إيران أمر لا يمت إلى المنطق بصلة حال تمسك النظام الإيراني بسياساته العدائية في نشر الفوضى والعمل على عدم استقرار الإقليم بل والعالم، ولنا في الاعتداءات التي حصلت على المنشآت النفطية في بقيق وخريص دليل واضح جلي على حرص إيراني على افتعال أزمة لن تقف تداعياتها على أبواب الإقليم ولكن ستشمل العالم، وهذا ما كانت إيران تريده بالفعل أن تخلط الأوراق حتى تصبح الأزمة عالمية قد تتحول إلى أعمال عسكرية لن تحمد عقباها، ولكن رد الفعل المتأني الذي اتخذته المملكة ردَّ كيد النظام الإيراني في نحره وأبطل مفعول مخططه ولم يعطه الفرصة لتنفيذه، بل وذهب أبعد من ذلك أن طمأن أسواق النفط العالمية وأعاد السكينة لها بعد أن كادت الأسعار ترتفع بصورة جنونية.وختمت : الحديث عن وساطة مع النظام الإيراني غير منطقي طالما بقي على ما هو عليه من فكر لا تنفع معه أي وساطة، فالعلاقات بين الدول تعتمد على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، وبالسلوك الإيراني الحالي لا ثقة متبادلة ولا مصالح مشتركة فتصبح الوساطة دون أي معنى.// يتبع //06:02ت م0004