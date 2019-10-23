جيزان 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش ، والداير ، وفيفا ، مفيدة أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه - لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصا على سلامتهم.// انتهى //06:40ت م0008