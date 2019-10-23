بوينس آيرس 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستأهل فريق ريفر بليت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، رغم خسارته أمام غريمه ومواطنه بوكا جونيورز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.واستفاد ريفر بليت من فوزه على بوكا جونيورز بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب، ليتأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي، بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.سجل هدف بوكا جونيورز والمباراة الوحيد اللاعب يان هورتادو في الدقيقة 80، ولكنه لم يكن كافيا لعبور فريقه للدور النهائي.وسيلعب ريفر بليت في المباراة النهائية للبطولة القارية مع المتأهل من مباراة فلامنجو وجريميو البرازيليين.// انتهى //07:31ت م0011