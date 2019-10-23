الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسنفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى، " 9760 " زيارة طبية منزلية حيث استفاد من خدماتها 557 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.ويواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، حيث يبلغ عددهم أكثر من " 180 " مريضًا ومريضة حتى نهاية العام الماضي 1440 وذلك من خلال فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى حيث يتكون الفريق من طبيب و3 ممرضين رجال، وممرضتين، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية و2 فنيي علاج طبيعي.ويقدم فريق الطب المنزلي بالمستشفى خدمات طبية (علاجية، وقائية، توعوية، تأهيلية، اجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.// انتهى //09:13ت م0018