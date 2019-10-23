جدة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الجموم والكامل وخليص.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.// انتهى //09:43ت م0021