طرابلس 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إدانة المجلس الرئاسي الليبي، لقصف عمارات سكنية بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس،معتبرا أن هذه الاعتداءات أصبحت عملاً متصلاً وممنهجا هدفه الإرهاب وإثارة الرعب بين المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الإنساني.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ،مشيرة إلى تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محاور شراع الخلاطات وصلاح الدين وعين زارة مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من كلا الطرفين.وتطرقت إلى بيان مجموعة أبناء ليبيا ، وتوجيههم خطابا إلى أمين عام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان بشأن ما وصفه بـ "حق بلاده" في التواجد بعدة دول كانت ضمن السلطنة العثمانية والتي من بينها ليبيا، محذرين من التصريحات الإستعمارية .وعرجت على تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على ضرورة حل جميع النزاعات العالمية، على رأسها ليبيا، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.// انتهى //09:45ت م0022