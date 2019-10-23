إسلام آباد 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء عمران خان عزم حكومته على سرعة تنفيذ المشاريع المشتركة بين باكستان والصين ضمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وركزت على الزيارة التي نظمتها وزارة الخارجية الباكستانية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية للاطلاع على المناطق السكنية التي تعرضت للقصف من الجانب الهندي عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وذلك للكشف عن حقيقة مزاعم الجيش الهندي حول تدمير معسكرات لتدريب الإرهابيين.وأشارت إلى تأكيد باكستان حقها في الرد على أي محاولة من جانب الهند لحجب حصتها من مياه الأنهار المشتركة.كما اهتمت برغبة الشركات المصرية الاستثمار بقيمة مليار دولار في باكستان، وترحيب الحكومة الباكستانية بذلك.وعرجت على زيارة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي إلى اليابان، وتأكيد الأخيرة استعدادها على العمل مع باكستان لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.وتابعت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب من هذا البلد بالتنسيق مع الدول المجاورة.// انتهى //09:53ت م0023