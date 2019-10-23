القاهرة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بمباحثات القمة المصرية الروسية المرتقبة اليوم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال القمة "الروسية – الأفريقية" التي تعقد بمدينة سوتشي الروسية، مشيرة إلى أن القمة ستتناول الاستثمارات الروسية في مجال البنية التحتية الإفريقية وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.وسلطت الصحف الضوء على رد الخارجية المصرية على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث خلالها عن احتمالات اندلاع حرب بسبب سد النهضة الإثيوبي، مؤكدةً في بيان لها أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة كونه مخالفًا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي.وعرجت إلى تواصل الاحتجاجات بلبنان لليوم السادس على التوالي وخروج الآلاف إلى الشوارع مجددًا غير آبهين بإجراءات غضب المتظاهرين المصرين على التمسك بمطلب رحيل النخبة السياسية بأكملها.وتحدثت صحف القاهرة عن تدمير الجيش الليبي مخازن أسلحة تركية بمطار معيتيقة كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة.ولفتت الانتباه إلى رفض الرئيس التركي طالبًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لتمديد هدنة وقف إطلاق النار في شمال سوريا التي انتهت مساء أمس بعد انقضاء 5 أيام وهي المهلة التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة مهددًا بأنه إذا لم تفي واشنطن بوعودها لأنقرة فستستمر العمليات العسكرية ضد الأكراد بشكل أقوى.// انتهى //09:55ت م0025