الخرطوم 23 صفر 1441هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان لجنة الوساطة بمفاوضات السلام السودانية أمس، تعليق الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال، والجبة الثورية شهراً، لمنح الأطراف وقتا للمشاورات.وأخبرت عن توقيع اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان أمس، على الوصف الكامل للأجزاء الحدودية المتفق عليها بين البلدين.وأبرزت تحذير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من مخاطر استمرار ممارسات إسرائيل بحق الأقصى وتحويل الصراع إلى صراع ديني.وعرجت على تأكيد الرئيس الجزائري المؤقّت عبد القادر بن صالح، أمس توافر شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.ونقلت عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قوله إن فرنسا ترى أنه لا يوجد ما يدعو لتمديد المهلة النهائية لبريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.// انتهى //10:02ت م0027