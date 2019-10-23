مكة المكرمة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس درسه الأسبوعي بالمسجد الحرام، تناول تفسير آيات من سورة الحديد وبيان كونها مدنية أوْ مكية.وبدأ الدكتور السديس باستكمال درسه السابق ببيان تَرْتِيْبُ السُّوْرَةِ مِن حَيْث النُّزُوْل، موضحاً أن سُوْرَةُ الحَدِيْد مِن حَيْث الإِحْكام وَالنَّسْخ: وأنها مِن سُوَرِ المُفَصَّل، مضيفاً أنها سُمِّيت مفصَّلاً لِكَثْرة الفُصُوْل الَّتي بَيْن سُوَرِهَا بِـ " بسم الله الرَّحمن الرَّحيم " .وفي ختام الدرس استمع معاليه إلى أسئلة الطلاب وناقش بعض الاستفسارات المتعلقة بالدرس.// انتهى //10:02ت م0028