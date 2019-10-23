اجتماعي / إدارة شؤون التطويف بالمسجد الحرام تطلق برنامج "التطويف المجتمعي"
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
مكة المكرمة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون التطويف اليوم، برنامج التطويف المجتمعي.
وأوضح مدير إدارة شؤون التطويف الشيخ فواز بن عبد العالي السلمي أن البرنامج يهدف إلى خدمة الجهات المختصة بخدمة المجتمع كدُور الرعاية والجمعيات التطوعية، حيث تم خلال البرنامج استقبال فريق المملكة التطوعي وتوفير مطوف وعربات كهربائية بالتعاون مع إدارة التنقل لخدمة مسنات دار الرعاية الاجتماعية بجدة وإعانتهم على أداء نسك العمرة بيسر وسهولة.
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