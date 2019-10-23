مكة المكرمة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون التطويف اليوم، برنامج التطويف المجتمعي.وأوضح مدير إدارة شؤون التطويف الشيخ فواز بن عبد العالي السلمي أن البرنامج يهدف إلى خدمة الجهات المختصة بخدمة المجتمع كدُور الرعاية والجمعيات التطوعية، حيث تم خلال البرنامج استقبال فريق المملكة التطوعي وتوفير مطوف وعربات كهربائية بالتعاون مع إدارة التنقل لخدمة مسنات دار الرعاية الاجتماعية بجدة وإعانتهم على أداء نسك العمرة بيسر وسهولة.// انتهى //10:05ت م0029