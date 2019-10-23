عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
الرياض 24 صفر 1441هـ الموافق 23 أكتوبر 2019م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إديجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
// انتهى //
10:12ت م
0031