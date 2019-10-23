حفر الباطن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأشاد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به المحافظة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اعتماد مشاريع تنموية لتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.جاء ذلك خلال جولاته التفقدية أمس، على مشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالمحافظة، والتأكد من جاهزية الجهات الحكومية واستعداداتها لموسم الأمطار القادمة بإذن الله.وأكد سموه خلال الجولة، على الجهات المعنية رفع درجة الجاهزية والتواجد الميداني وتكثيف الجهود لاحتواء المستجدات والاهتمام برفع درجة الاستعداد وتوفير المعدات والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع مثل هذه الظروف واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله - حماية للأرواح والممتلكات.وشملت الجولات التفقدية مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة في موقع حي أبو موسى الأشعري شمال المحافظة والبالغ تكلفته 541 مليون ريالًا، ومشروع سد حوض النايفية البالغ تكلفته 97 مليون ريالًا، ومتابعة إيجاد الحلول من قبل وزارة النقل على ملاحظات مديرية الدفاع المدني وأمن الطرق على مجاري مياه الأمطار على طريق الملك عبدالعزيز عند مدخل مركز الذيبية، وتقاطع كوبري القاعدة، والطريق المتجهة إلى مركز سامودة.واستمع سموه إلى شرح مفصل من أمين المحافظة المهندس علي الغامدي، عن جهود الأمانة في متابعة سير الأعمال في هذه المشاريع، مؤكدًا سموه الحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع وتكثيف الجهود وتذليل أي عوائق قد تعترض أثناء الموسم، والتغلب عليها، فيما شرح مدير الطرق بالمحافظة المهندس فهد العنزي، مشاريع تطوير الطرق الرئيسة السريعة لتصريف السيول على طريق (الحفر - المجمعة) ومعالجة منطقة تجمع الأمطار عند المحطات، والطرق المؤدية لمركزي الذيبية وسامودة.// انتهى //11:42ت م0055