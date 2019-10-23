المدينة المنورة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسيعقد الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اجتماعات مع قادة الفرق التطوّعية بالمنطقة لتحديد آلية وتنظيمات العمل التطوّعي وقت الطوارئ, ومناقشة لائحة التطوّع, وحقوق المتطوعين في مختلف المجالات والأعمال التطوعية العامة.ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد بن مبارك الجهني الأفراد والفرق التطوعية الراغبين بالعمل التطوعي إلى تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الدفاع المدني أو تطبيق "الدفاع المدني" في منصات الأجهزة الذكية, مبيناً أن الاجتماعات سوف تعقد بشكل متواصل حتى العاشر من شهر ربيع الأول القادم.// انتهى //11:53ت م0056