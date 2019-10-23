أبوعريش 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسبدأت مساء أمس، فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج المتخصص لتأهيل وتوظيف 50 يتيمًا ويتيمة، الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ، وذلك بقاعة التدريب النسائي باللجنة .وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي، أن 25 فتاة شاركن في دورة متخصصة في الحاسب الآلي وسرعة الطباعة ، حيث تشمل الدورة التي تستمر 15 يومًا ، محاور تدريبية عن الحاسب الآلي واستخداماته في الأعمال المكتبية ، إلى جانب التعريف والتدريب على أحدث برامج وتقنيات الحاسب الآلي ، فضلاً عن العمل على تأهيل المتدربات على احتراف الكتابة على لوحة المفاتيح وتدريب وتنمية مهارات المتدربات في الطباعة بسرعة ودقة عالية .وبين راجحي أن البرنامج يأتي ضمن اتفاقية التعاون بين اللجنة ومؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة فهد العويضة ، والكلية التقنية بجازان ، وصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف "، ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بجازان .يُذكر أن المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج شملت دورات تدريبية في الإرشاد المهني، والإعداد النفسي لسوق العمل، والمهارات الشخصية ، بهدف تأهيل الفتيات لسوق العمل والبحث عن فرص عمل مناسبة لهن .// انتهى //11:55ت م0058