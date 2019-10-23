اجتماعي / 25 فتاة يتدربن على الحاسب الآلي بتنمية أبوعريش
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
أبوعريش 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
بدأت مساء أمس، فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج المتخصص لتأهيل وتوظيف 50 يتيمًا ويتيمة، الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ، وذلك بقاعة التدريب النسائي باللجنة .
وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي، أن 25 فتاة شاركن في دورة متخصصة في الحاسب الآلي وسرعة الطباعة ، حيث تشمل الدورة التي تستمر 15 يومًا ، محاور تدريبية عن الحاسب الآلي واستخداماته في الأعمال المكتبية ، إلى جانب التعريف والتدريب على أحدث برامج وتقنيات الحاسب الآلي ، فضلاً عن العمل على تأهيل المتدربات على احتراف الكتابة على لوحة المفاتيح وتدريب وتنمية مهارات المتدربات في الطباعة بسرعة ودقة عالية .
وبين راجحي أن البرنامج يأتي ضمن اتفاقية التعاون بين اللجنة ومؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة فهد العويضة ، والكلية التقنية بجازان ، وصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف "، ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بجازان .
يُذكر أن المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج شملت دورات تدريبية في الإرشاد المهني، والإعداد النفسي لسوق العمل، والمهارات الشخصية ، بهدف تأهيل الفتيات لسوق العمل والبحث عن فرص عمل مناسبة لهن .
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11:55ت م
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