اجتماعي / "ثقافة العمل الحر" .. دورة تدريبية تستهدف شباب محافظة صامطة
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
صامطة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
بدأت مساء أمس ، الدورة التدريبية التي ينفذها فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بعنوان " العمل الحر " ، بالتعاون مع مركز الحي المتعلم بمحافظة صامطة ، وذلك بمقر المركز بثانوية ديحمة.
وتضمن اليوم الأول للدورة التي يقدمها المدرب نبيل زيدان، العديد من المحاور الهادفة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ، وتنمية روح المبادرة لدخول العمل الحر لدى المشاركين، وتعزيز حب الاستثمار وريادة الأعمال، وتبيان أهم عوامل النجاح للمشاريع الصغيرة، إلى جانب توضيح آلية مواجهة المخاطر والتحديات المتوقعة ، وسبل التغلب عليها .
وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام ، حيث تشمل كذلك التعريف بأبرز مجالات المشاريع الصغيرة ، ومكوناتها وخطوات إنشائها ، ومكونات دراسات الجدوى ، وذلك ضمن مختلف البرامج المجتمعية التي ينظمها مركز الحي المتعلم لخدمة مختلف فئات المجتمع .
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11:59ت م
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