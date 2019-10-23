صامطة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسبدأت مساء أمس ، الدورة التدريبية التي ينفذها فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بعنوان " العمل الحر " ، بالتعاون مع مركز الحي المتعلم بمحافظة صامطة ، وذلك بمقر المركز بثانوية ديحمة.وتضمن اليوم الأول للدورة التي يقدمها المدرب نبيل زيدان، العديد من المحاور الهادفة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ، وتنمية روح المبادرة لدخول العمل الحر لدى المشاركين، وتعزيز حب الاستثمار وريادة الأعمال، وتبيان أهم عوامل النجاح للمشاريع الصغيرة، إلى جانب توضيح آلية مواجهة المخاطر والتحديات المتوقعة ، وسبل التغلب عليها .وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام ، حيث تشمل كذلك التعريف بأبرز مجالات المشاريع الصغيرة ، ومكوناتها وخطوات إنشائها ، ومكونات دراسات الجدوى ، وذلك ضمن مختلف البرامج المجتمعية التي ينظمها مركز الحي المتعلم لخدمة مختلف فئات المجتمع .// انتهى //11:59ت م0059