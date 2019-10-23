الجزائر 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح الاستجابة لجزء كبير من مطالب الحراك السلمي، محذرًا من محاولات عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل.وتناقلت الصحف تأكيد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي مواصلة تطهير مؤسسات الدولة من العبث بالمال العام ومستغلي السُلطة، وتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم.وأشارت صحف هذا الصباح إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده مستعدة لخوض حرب للدفاع عن سد النهضة إذا اضطرت لذلك، مبرزةً استغراب وقلق وزارة الخارجية المصرية من هذا التحذير الإثيوبي.وواصلت رصدها للاحتجاجات والمظاهرات في لبنان، موضحةً تقرير الحكومة العراقية اتهام قيادات أمنية بالمسؤولية عن مقتل 149 مدنيًا و8 من رجال الأمن، نافيًا صدور أي أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي عليهم.// انتهى //12:02ت م0062