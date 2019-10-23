الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأقامت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض اليوم، لقاءها التعريفي الأول للسيدات، الذي تناول التوعية بأنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.وافتتحت الورشة بكلمة لمديرة فرع المؤسسة النسائي بالرياض رغد المرزوقي، التي أكدت فيها حرص المؤسسة على عقد مثل هذه الملتقيات لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً شاملاً عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.واستعرض اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها "التقاعد" لعملائها كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج "مساكن" للتمويل العقاري وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق استراتيجية المؤسسة 2022م.بعد ذلك فُتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وتمت الإجابة عليها من قبل المختصين في المؤسسة.وفي نهاية اللقاء قدم الحضور شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي حول أنظمة التقاعد متطلعين لإقامة المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //12:04ت م0063