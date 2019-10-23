تونس 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على مراسم تسلم الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليوم مهامه رسميًا كرئيس للجمهورية التونسية للسنوات لخمس القادمة ، حيث سيتولى أداء اليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب والتوجه عقب ذلك بخطاب للشعب التونسي، وسط انتظارات لما قد تحمله العهدة الرئاسية المقبلة من برامج وخطط ورزنامة تفعيلها.وكتبت صحف الأربعاء عن الأوضاع في لبنان في ظل تواصل الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي رغم وعود الحكومة بأن هذه المسألة ستحسم خلال أيام.وأشارت إلى إعلان السُلطات العراقية إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مناصبهم من مختلف أجهزة القوات العراقية في مدينة سبع، وذلك من أصل 18 محافظة طالتها الاحتجاجات الدامية التي أوقعت نحو 157 قتيلًا أغلبهم من المتظاهرين ومعظمهم من بغداد.ورصدت صحف تونس الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها 11 دولة من 3 قارات خلال شهر أكتوبر الحالي التي انطلقت احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفشل السياسات الحكومية في هذه الدول.// انتهى //12:04ت م0064